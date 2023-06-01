Gizem Karaca bikinili pozlarıyla beğeni topladı! 'Yazı erken getirmişsin' Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımları ile gündeme geldi. Yaz sezonunu açan Karaca'nın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Birçok dizide rol alan genç oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 30 yaşındaki Gizem Karaca'nın Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunuyor.

İlk olarak L'Oréal Paris Miss Turkey yarışmasıyla televizyonlara çıkan Gizem Karaca ardından dizilerde oyuncu olarak böy göstermeye başladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Gizem Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Gizem Karaca Eve Düşen Yıldırım, Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Benim Hala Umudum Var, Güzel Köylü, Kara Sevda ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birçok dizide rol aldı.

Başarılı oyuncu havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı. Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Gizem Karaca paylaşımına 'Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk.' notunu ekledi..

İşte Gizem Karaca'nın son Instagram pozları..