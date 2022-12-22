Gizem Karaca gögüs dekoltesiyle arabada sere serpe uzand! "Sen düşme biz düştük zaten"

Gizem Karaca gögüs dekoltesiyle arabada sere serpe uzand! "Sen düşme biz düştük zaten"

Bir davete katılan ve yolda çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Karaca, geceye damga vurdu. Oyuncunun ışıltısı, hayranlarının gözlerini kamaştırdı.

7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Karaca, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Karaca, akabinde oyunculuk alanında da ilerlemeye başladı.

2012 yılında Show TV'de yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisi ile kariyerine başlayan Gizem, ardından Adını Feriha Koydum dizisinde yer aldı.

Bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Karaca, Benim Hala Umudum Var ile ekranlara geri döndü.

Peş peşe birçok başarılı dizide yer alan Karaca son olarak, Alparslan: Büyük Selçuklu!da oynadı. Evdokya'ya hayat veren Karaca, 1 sezon sonra diziden ayrıldı.

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan oyuncu, dün gece katıldığı bir davette dikkatleri üzerine çekti.

Siyah tulumu ile büyüleyen Gizem Karaca, kısa sarı saçlarıyla da olay oldu..

Gizem Karaca stili

Gizem Karaca'nın paylaşımına ünlü oyuncu Fatma Toptaş ''Fıstık'' yorumunda bulunurken, Sümeyye Aydoğan ise alev emojisi ekledi.

Güzel oyuncunun pozlarını İlayda Alişan, Cemre Baysel, Hazal Subaşı ve Rabia Soytürk gibi isimler de beğenmeden edemedi.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte uzun bir Orta Doğu tatiline çıkmıştı. Ünlü oyuncunun çöl pozları, hayranları tarafından beğeni toplamıştı.