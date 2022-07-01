Gizem Karaca'nın bikinili pozu sosyal medyayı coşturdu!

Güzelliğiyle göz dolduran başarılı oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozuyla adeta şov yaptı.

2011 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması ile tanınan Gizem Karaca, hayatı merak edilen ünlülerden biri oldu.

Tesciclli güzel, 2017 yılında genç iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendi.

Yer aldığı dizi ve filmlerde oyunculuğunu konuşturan Karaca, ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.

Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de gündem yaratıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel isim, güzel fiziğiyle de ön plana çıkıyor.

Gizem Karaca, son olarak Instagram hesabından paylaştığı karelerle gündem yarattı.

Güzel oyuncunun, bikinili pozuyu sosyal medyayı salladı.

İşte o poz...