Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! Meğer o dizide rol almış.. Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından olan Gizem Örge özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Gizem Örge'nin abisini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Gizem Örge'nin abisi..

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Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı oyuncularından Gizem Örge sosyal medyada gündem oldu.

Milli takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında önemli bir rol oynayan Gizem Örge'nin abisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge kariyerinde birçok başarıya imza attı.

2012-21 arasında VakıfBank takımında forma giyen Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sportif başarılarının yanında özel hayatı ile de dikkat çeken Gizem Örge abisi ile gündeme geldi.

Gizem Örge'nin abisinin oyuncu olduğu ortaya çıktı. Farklı dizilerde rol alan Hakan Örge, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rolü ile ün kazanmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Seçkin rolü ile tanınan Hakan Örge birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Hakan Örge, 2015 yılında Milat dizisiyle dizi oyunculuğuna başladı.

Hakan Örge'nin yer aldığı projeler arasında Milat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mehmetçik Kut’ül Amare ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı gibi yapımlar yer alıyor.