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    Fahriye Evcen minicik büstiyeriyle fiziğini sergiledi! Teknede görenler büyülendi....

    İkinci bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, teknede paylaştığı kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • 27.07.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:27
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    Fahriye Evcen minicik büstiyeriyle fiziğini sergiledi! Teknede görenler büyülendi....

    Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu.

    2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

    Son olarak, TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'a hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrılma kararı almıştı.

    Diziden ayrılan Fahriye Evcen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini 2. çocuk heyecanı sardı.

    Göbeğini gösterdi

    İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen ise Instagram hesabından teknede çekilen karelerini yayınladı.

    Fahriye Evcen, krem rengi büstiyeri ve aynı renkte pantolonuyla objektif karşısında poz verdi.

    Güzel oyuncunun tekne pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Fahriye Evcen minicik büstiyeriyle fiziğini sergiledi! Teknede görenler büyülendi.... #1

    Fahriye Evcen minicik büstiyeriyle fiziğini sergiledi! Teknede görenler büyülendi.... #2

    Fahriye Evcen minicik büstiyeriyle fiziğini sergiledi! Teknede görenler büyülendi.... #3


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