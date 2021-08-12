Göbek göründü, kafalar karıştı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, spor yaparken görüntülendi. Altunkaya'nın göbeği, ''Acun Ilıcalı baba mı oluyor? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?'' sorularını beraberinde getirdi.

Acun Ilıcalı sayesinde tanınan Çağla Ayça Altunkaya, son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da magazin gündemine düşmekten kaçamıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

52 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin kendisinden 30 yaş küçük olması, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı

Uzun süredir birlikteliklerine devam eden Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ayça Çağla Altunkaya'nın bir spor salonunda çekilen görüntüsü kafaları karıştırdı. Altunkaya'nın şişkin göbeği, hamilelik iddialarını güçlendirdi. Bunun üzerine "Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor?" soruları akıllara geldi.

ACUN BABA MI OLUYOR?

Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fırtınası adlı bir sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafta, Altunkaya'nın karnının şiş olduğu görüldü. Bu görüntü, akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

Mutlu bir birliktelikleri olan çiftin bebek beklediği iddiası, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren Acun Ilıcalı, sevgilisi için, "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.

4 KIZI VAR

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden 1 kızı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2 kızı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.