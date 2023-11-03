Göğsüne öpücük kondurdu! Zeynep Bastık'dan ayna pozları..."Sen bizi bitireceksin" Şarkısı Zeynep Bastık'ın iddialı pozları Instagram'a damgasını vurdu. Takipçileri kayıtsız kalamadı, yorum yağdırdı.

ensonhaber.com

Pop dünyasının ünlü isimlerinden Zeynep Bastık, sahnede olduğu kadar sosyalde de iddialı.

Coverları ve kendi parçalarıyla hem kulakların pasını siliyor, hem görsel şölen yaşatıyor.

Bastık, sahnede olmadığı anlarda ise Instagram'da aktif oluyor.

2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Pozlandı

Ayna karşısına geçen Bastık, crop kombini ile dudak ısırttı. Göğsündeki dudak detayı ise dikkatleri çekti.

Ünlü şarkıcının cesur pozları, binlerce beğeni topladı.

Takipçileri ise "Bizi bitirdin", "Çok güzelsin", "Eyvah eyvah" gibi yorumlar yazdı.