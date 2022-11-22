Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den iddialı ayna paylaşımı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürüyor. Deniz, bu kez göğüs dekoltesiyle ayna pozu verdi.

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, özel hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde kardeşi Huri Deniz ile benzerliğiyle gündeme gelen oyuncu, bu defa ayna pozuyla konuşuldu.

28 yaşında olan ve 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldiği bilinen Pınar Deniz'in, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğduğu bilinmekte. Deniz, küçük yaşlardan itibaren İstanbul, Tarabya'da büyümüştür. Ünlü isim İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olduğu biliniyor.

Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde rol almıştır ve 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiştir.

2018 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Pınar Deniz, şimdilerde Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterine hayat veriyor.

Göğüs dekolteli ayna pozu büyüledi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez siyah deri üstüyle göğüs dekolteli ayna pozu verdi. Deniz'e takipçilerinden "Maşallah", "Çok güzelsin yine" yorumları geldi.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...