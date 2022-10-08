Göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Serenay Sarıkaya pembeler içinde mest etti: "Mermer gibi hatun"

Göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Serenay Sarıkaya pembeler içinde mest etti: "Mermer gibi hatun"

Adanalı, Medcezir, Fi gibi pek çok farklı yapımla tanınan oyuncu Serenay Sarıkaya, göğüs dekolteli yeni pozuyla takipçilerini mest etti. Pembeler içinde giyinen Sarıkaya, dekoltesinde sınır tanımadı.

Ekranlarda ilk kez Şaşkın filminde rol alan ve ilk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 yılında dizi oyunculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde de ilk başrolünü oynayan Sarıkaya, sonrasında Adanalı dizisinde rol alarak hafızalara kazınmıştı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan isim Lale Devri ve Medcezir dizileriyle ise şöhretinde doruk noktaya çıkmıştı.

Sarıkaya, şimdilerde hem oyunculuk performansıyala hem de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı!

1992 doğumlu olan 30 yaşındaki isim, bu kez derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla sınır tanımadı.

Pembeler içinde giyinerek göğüs dekoltesiyle poz veren oyuncuya takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"Mermer gibi hatunsun"

Takipçiler ünlü isme "Çok güzelsin", "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yaparken, bir takipçinin ise "Mermer gibi hatunsun" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...