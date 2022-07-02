Göğüs dekoltesine saç önlemi! Hande Erçel arabada şekilden şekile girdi... 'Eee sütyen takmama sorunu'

Başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Oyuncunun paylaştığı beyaz elbiseli kareleri, hayranlarından tam not aldı.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümün'den mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteri sayesinde yaşayan Erçel, böylece sektöre giriş yapmış oldu.

Bu dizide hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hande, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

O dönem Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan Hande Erçel, bu dizinin akabinde Aşk Laftan Anlamaz ile seyirci karşısına çıktı.

Burak Deniz ile başrolü paylaşan oyuncu bu diziden sonra Azize'de yer aldı ve buradaki oyunculuk performansı ile eleştirildi.

O dönem rol aldığı reklam filmleriyle yine eleştirilen Hande Erçel, TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde oynadığı sırada annesi Aylin Erçel'i kaybetti.

Kanser nedeniyle annesini kaybeden ve yapılan acımasız eleştirilerden dolayı üzülen Hande, 2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi.

Bu dizi sayesinde ününe ün katan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, şu sıralar hem ekranlarda yer almıyor hem de yalnız..

Dizisi bittikten sonra tatile çıkan ve denizin tadını çıkaran Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı son poz ile gündem oldu.

En güzel karelerini hayranlarının beğenisine sunan Hande, paylaştığı araba pozuyla yorum üzerine yorum aldı.

Hande Erçel güzelliği

Tatar Ramazan, Çalıkuşu, Çılgın Dersane Üniversite, Hayat Ağacı, Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi projelerde yer alan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden en güzelini halini paylaşmaya devam ediyor.

Herkesin ilgisini çeken ve gittikçe zayıflayan Hande, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu ile dikkati çekti.

Beyaz kombini ile arabada poz veren ve bronz teniyle olay olan Hande Erçel'e yorum yağdı.

Hande Erçel'e gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde;

"Aman bu ne güzellik yavrum"

"I love you Hande"

"Oha oha oha"

"Evrendeki en güzel gülümseme"