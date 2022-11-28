Sosyal medya fenomeni Danla Bilic instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Danla Bilic'in cesur pozu..

Sosyal medya fenoneni Danla Bilic instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çektiği sosyal medya içerikleri ile büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'in instagramda 6 milyon takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan Danla Bilic sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

Özel hayatı ile de sık sık dikkat çeken Danla Bilic son olarak ünlü oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış ve geçtiğimiz günlerde ayrılmışlardı.

Danla Bilic sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken dün paylaştığı cesur pozlar ile büyük beğeni topladı. Danla Bilic o pozlarına "Güldürür müsünüz beni" notunu ekledi.

28 yaşında olan Danla Bilic'in instagram fotoğrafları kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yorum aldı. İşte o kareler..