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    • Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan etkileyici poz: "Yaş aldıkça gençleşen kadın"

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan etkileyici poz: "Yaş aldıkça gençleşen kadın"

    Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi farklı yapımlarda rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Tugay, bu defa göğüs dekoltesiyle mest etti.
    • 10.12.2022 - 14:08
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    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın'

    Ekranlarda pek çok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de yer aldığı bilinen ünlü oyuncu Mine Tugay, özel hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki Tugay, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden çokça beğeni toplamıştı.

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #1

    Tugay, daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterini canlandırmış ve Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı. 2006 yılında Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmayı ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #2

    Ünlü isim Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle çokça gündeme gelmişti.

    Göğüs dekoltesiyle mest etti!

    Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Bu defa derin göğüs dekoltesiyle çekildiği bir pozu Instagram hesabında paylaşan isim, takipçilerden beğeni topladı.

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #3

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #4

    İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #5

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #6

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #7

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #8

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #9

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! 44 yaşındaki Mine Tugay dan etkileyici poz: 'Yaş aldıkça gençleşen kadın' #10


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