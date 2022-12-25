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    • Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli'nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! 'Muazzam bir güzellik'

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli'nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! 'Muazzam bir güzellik'

    Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli cesur pozlarını instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.
    • 25.12.2022 - 13:18
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    Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli'nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! 'Muazzam bir güzellik'

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli cesur pozları ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    İngiltere'ye yerleşerek Londra'da yaşamaya başlayan Serel Yereli sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

    Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren 27 yaşındaki Serel Yereli'nin yaptığı her paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl temalı paylaşımlar yapan Serel Yereli cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

    Instagram'da 465 bin takipçisi bulunan Serel Yereli sosyal medyada sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

    Ünlü ismin instagram hesabından yaptığı son paylaşımlara beğeni ve yorum yağdı. İşte Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı..

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! Muazzam bir güzellik #1

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! Muazzam bir güzellik #2

    Göğüs dekoltesiyle mest etti! Serel Yereli nin yeni yıl pozlarına alev yağdı! Muazzam bir güzellik #3


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