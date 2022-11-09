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- Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Hande Erçel'in cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı
Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Hande Erçel'in cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı
Ekranlarda Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol almış olan Hande Erçel, göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. Erçel'e takipçilerden "Bu ne güzellik böyle?" yorumları yağdı.
- 09.11.2022 - 15:31
Kerem Bürsin ile başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle şöhretini arttıran oyuncu Hande Erçel; Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda yer almıştı. Oyunculuk performansı haricinde özel hayatıyla da konuşulan Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
24 Kasım 1993
Erçel, 2015-2016 seneleri arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde rol almıştır ve sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat Uzun karakterine hayat vermiştir. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazanan isim, 2020-2021 senelerinde ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer almıştır.