Göğüs kıyaslaması...Tuğba Ekinci'den Gülşen'e olay yaratacak paylaşım!

Alaçatı'da sahne alan Gülşen yine transparanıyla dikkat çekti.Meslektaşı Tuğba Ekinci ise Gülşen'in son haline sessiz kalamadı.Ekinci'den sosyal medyayı sallayacak bir fotoğraf geldi..

Şarkıcı Gülşen, sahneye çıktığı her kıyafetle gündem olmaya devam ediyor.

Alaçatı'da sahne alan Gülşen, yine çok konuşulacak bir tarza imza attı.

Sahneye transparan elbiseyle çıkan Gülşen, göğüslerine yıldız detaylı bant taktı.

Daha önce de ünlü şarkıcıya dair sert yorumlarda bulunan Tuğba Ekinci ise bu kıyafetten ziyade Gülşen'in göğüslerine dair yorum yapmaktan geri kalmadı.

Tuğba Ekinci, bu sefer de ilginç bir paylaşımla geldi.

Ekinci Gülşen'in son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumuyla herkesi şoke etti.

Ekinci daha sonra ise Gülşen ve kendi fotoğrafını yan yana koyup "Doğru meme, yanlış meme" notuyla paylaştı.