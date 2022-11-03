İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ilgi görmeye ve hayranları tarafından beğenilmeye devam ediyor. Derici, güzelliği ile adeta şov yapıyor.

21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü bitirdi.

Eğitimine oldukça önem veren Derici akabinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü okudu ve buradan da başarı ile mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı sırada O Ses Türkiye yarışmasına katılan Derici, yarışmadan sonra babasının yardımıyla müzik piyasasına giriş yaptı.

Yarışmadan birinci olamadan ayrılan Derici, yaptığı şarkılarla iyi bir çıkış yakaladı ve kısa süre içerisinde tanınmaya başladı.

Özellikle Kalbimin Tek Sahibine şarkısı ile tanınan ve büyük bir başarıya imza atan Derici, bir dönem sağlık problemleriyle uğraştı.

40 kiloya kadar düşen ve ölümden dönen Derici, şimdilerde ise kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken bir isim haline geldi.

Güzelliği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur kareleri ile büyüleyen Derici, mor elbisesi ile ortalığı salladı.

İrem Derici'den fizik şov

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren İrem Derici, mor elbisesi ile görenin aklını başından aldı.

Göğüslerini yaptırdığını söyleyen ve bunu her fırsatta dile getiren Derici, geçtiğimiz günlerde konu hakkında konuştu.

"Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diyen Derici'nin mor dekolteli elbisesine yorum yağdı.

Göğüs dekoltesi veren Derici, eski zor günleri atlattığını bir kez daha göstermiş oldu.