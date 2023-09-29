Göğüslerine S560 füze taktırdı! Kısmetse Olur Cansel'e gelen çelenk "pes" dedirtti Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında ismini milyonlara duyuran Cansel Ayanoğlu göğüslerini yaptırdı. Fenomen isme gelen çelenk ağızları açık bıraktı.

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Youtube platformunun fenomen programlarından biri olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlarda farklı kişilikleri ve olaylarıyla gündemi sık sık meşgul ediyor.

Programın gelin adaylarından biri olan Cansel Ayanoğlu, son zamanlarda estetik operasyonlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’la adı aşk dedikodularına karışan Kısmetse Olur Cansel, bu kez göğüslerini yaptırdı.

Göğüs büyütme ameliyatı olan fenomen isim, kendisine gelen çelengi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelengin üzerinde yazan not şoke etti!

Hastane odasından kendisine gelen çelengi paylaşınca, sosyal medya yıkıldı. Çelengin üzerinde yazan "S560 füzelerin hayırlı olsun" notu ağızları açık bıraktı.