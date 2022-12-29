Gökçe Akyıldız'ın transparan pozu dudak ısırttı! "Beni öldürdün ya"

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozu dudak ısırttı! "Beni öldürdün ya"

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle tanınan Gökçe Akyıldız, son paylaştığı kareleriyle hayranlarından tam not aldı.

30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Gökçe Akyıldız; Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerle tanındı.

Zaman geçtikçe birçok dizide yer alan Gökçe Akyıldız, Fatijh Harbiye dizisi ile iyi bir çıkış yakaladı. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan ve herkesin aşina olduğu bir yüz haline gelen Akyıldız, asıl çıkışını Kırgın Çiçekler ile yaptı.

113. bölümü ile final yaparak sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandıran oyuncu, büyük bir üne kavuştu.

Bu dizi sırasında evlenen Akyıldız, Ömer Aslan Özyurt isminde de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Evliliği boşanma ile sonuçlanan ve şu sıralar yalnız olduğu bilinen oyuncu, son olarak Elkızı'nda yer aldı.

Elkızı final verdikten sonra yeniden ekranlardan çekilen Gökçe Akyıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

4,1 Milyon takipçisi olan ve güzelliği ile hayranlarını büyüleyen Gökçe, son paylaştığı siyah transparan kıyafeti ile olay oldu.

Gökçe Akyıldız büyüledi

Gökçe Akyıldız, dekolteli akşam yemeği stiliyle göz kamaştırdı.Siyah tül bir bluz tercih eden Gökçe Akyıldız'ın paylaşımını Sümeyye Aydoğan, Elçin Afacan, Emin Günenç gibi isimler övmeye doyamadı.

Ayrıca Akyıldız'ın hayranları da övgü dolu mesajlar yağdırmayı ihmal etmedi.Fotoğrafa da binlerce beğeni geldi.

Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız'ın yeni projesi sevenleri tarafından merakla bekleniyor.