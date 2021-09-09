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- Gökhan Çıra ile boşanacakları iddia edilmişti! Selin Ciğerci'den açıklama geldi
Gökhan Çıra ile boşanacakları iddia edilmişti! Selin Ciğerci'den açıklama geldi
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 15:05
2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.
Sosyal medya fenomeninin evliliğinde sorunlar olduğu ve cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı ileri sürüldü.
Bunun akabinde çift dün çıkan iddialara ilişkin sessizliğini korumuş, herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Ancak Selin Ciğerci gündemde dolaşan boşanma iddialarıyla alakalı sessizliğini bugün bozdu.
Ciğerci, "Gökhan Çıra ile boşanıyor musunuz?" sorusuna net cevap verirken, açıklamayı öğrenmek isteyenler ise "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?
SELİN CİĞERCİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Selin Ciğerci, boşanacakları yönünde çıkan haberlere cevap verdi.
Boşanma iddialarını doğrulayan Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı bir şekilde boşanacağız." ifadelerini kullandı.
Çiftin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı öğrenildi.
MAL PAYLAŞIMI YAPILDI
Çift mal paylaşım anlaşması yaptı. Gökhan Çıra'nın değeri 120 milyon lirayı bulan bazı gayrimenkulleri alacağı öğrenildi.