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Gökhan Çıra ile boşanacakları iddia edilmişti! Selin Ciğerci'den açıklama geldi

Gökhan Çıra ile boşanacakları iddia edilmişti! Selin Ciğerci'den açıklama geldi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın cuma günü boşanacakları gündeme gelirken, konuyla ilgili Ciğerci bir açıklama yaptı. Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? İşte o açıklama..