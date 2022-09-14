Gökhan Çıra yeni aşkını paylaştı...Gizemli isim Selin Ciğerci'nin kopyası çıktı!

Geçtiğimiz haftalar Selin Ciğerci ile olan evliliğini bitiren Gökhan Çıra, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi. İşte, o gizemli isim...

2019 yılında nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden oldu.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta tekrar evlenme kararı aldı.

Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı.

İkinci kez boşanan ikili, yaptıkları açıklamada "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı" dedi.

Yeni aşkını paylaştı

Gökhan Çıra, şimdilerde yeni aşkıyla konuşulmaya başladı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınladı.

Fotoğrafa kalpler koyan Gökhan Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.

İşte Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...