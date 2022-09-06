Petrol
95.47
-0.28%
Euro
18.1789
0.47%
Dolar
18.2277
0.07%
Altın
1.006
0.45%
Borsa
3407
1.46%
Bitcoin
365.020
0.84%
BTXN Coin
5.13
-1.34%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası

    Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenen Ece Güney, eşinin vefatından sonra kendisine kalan 8 evin kayınpederi tarafından alıkonulduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası

    Ses sanatçısı ve oyuncu Gökhan Güney, gündeme bomba bir iddia ile düştü.

    FOX ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına, Güney'in gelini Ece Güney katıldı.

    "Kayınpederim dairelere kondu"

    Açıklamalarında bomba iddiaları ortaya koyan Ece Güney, kendisine kalacak 8 dairenin üzerine kayınpederi Gökhan Güney'in konduğunu söyledi.

    Ece Güney, Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında hayatını birleştirmişti.

    Evliliklerinden kısa bir süre sonra Selim Güney, mide kanserine yakalanarak hayatını kaybetti.

    Ece Güney'in iddiasına göre, eşi ölmeden önce 8 dairesini akrabalarının üzerine geçirdi.

    Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası #1

    Cinsel içerikli görüntüler ulaştı

    Bir diğer yandan Ece Güney'in, eşinin ölümünün ardından bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

    Ece Güney'in yaşadığı ilişkisindeki cinsel içerikli görüntüleri ise kayınpederi Gökhan Güney'e ulaştı.

    Tapuları kendi üzerine aldı

    Ece Güney’in iddiasına göre; eline geçen video sonrası kayınpederi Gökhan Güney, oğlunun akrabaları üzerine yaptığı 8 dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.

    8 evin kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ece Güney’e yanıtı ise kayınpederi Gökhan Güney’in yakınları verdi.

    Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası #2

    "Asılsız"

    Ünlü sanatçının yeğeni, ‘asılsız’ dediği iddiaların Gökhan Güney’den para koparmak amacıyla gelini tarafından dile getirdiğini söyledi.

    Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası #3


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de kanser hastası adam, oğlu tarafından öldürüldü
    3. Sayfa

    İzmir’de kanser hastası adam, oğlu tarafından öldürüldü

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belirlenecek adaya ilişkin: Ne yapacağını bilmeli
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belirlenecek adaya ilişkin: Ne yapacağını bilmeli

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir