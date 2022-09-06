Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası

Gökhan Güney ile gelini arasında mala konma iddiası

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenen Ece Güney, eşinin vefatından sonra kendisine kalan 8 evin kayınpederi tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Ses sanatçısı ve oyuncu Gökhan Güney, gündeme bomba bir iddia ile düştü.

FOX ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına, Güney'in gelini Ece Güney katıldı.

"Kayınpederim dairelere kondu"

Açıklamalarında bomba iddiaları ortaya koyan Ece Güney, kendisine kalacak 8 dairenin üzerine kayınpederi Gökhan Güney'in konduğunu söyledi.

Ece Güney, Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında hayatını birleştirmişti.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra Selim Güney, mide kanserine yakalanarak hayatını kaybetti.

Ece Güney'in iddiasına göre, eşi ölmeden önce 8 dairesini akrabalarının üzerine geçirdi.

Cinsel içerikli görüntüler ulaştı

Bir diğer yandan Ece Güney'in, eşinin ölümünün ardından bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Ece Güney'in yaşadığı ilişkisindeki cinsel içerikli görüntüleri ise kayınpederi Gökhan Güney'e ulaştı.

Tapuları kendi üzerine aldı

Ece Güney’in iddiasına göre; eline geçen video sonrası kayınpederi Gökhan Güney, oğlunun akrabaları üzerine yaptığı 8 dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.

8 evin kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ece Güney’e yanıtı ise kayınpederi Gökhan Güney’in yakınları verdi.

"Asılsız"

Ünlü sanatçının yeğeni, ‘asılsız’ dediği iddiaların Gökhan Güney’den para koparmak amacıyla gelini tarafından dile getirdiğini söyledi.