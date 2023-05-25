Gökhan Özoğuz: Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı'ndadır Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türkiye’nin kurtuluşunun Millet İttifakı'nda olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için çağrıda bulundu.

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Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirdiği seçim, 50 artı 1 olmadığı için ikinci tura kaldı.

Yaklaşık 60 milyon seçmen, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanını belirleyecek.

Kılıçdaroğlu'na övgüler...

Son birkaç gün kala nabız iyiden iyiye yükselirken, muhalifliği ile bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu övgüler geldi…

Kandil’in partisi HDP’nin desteğiyle yürüyen CHP Genel Başkanı için tek bir eleştiri bile yapamayan Özoğuz, Millet İttifakı’nın adayının Türkiye’nin kurtuluşu olduğunu savundu.

"Sandığa sarıl" mesajı

Kılıçdaroğlu’nun Babala TV'de konuk olduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programından memnuniyet duyduğunu aktaran Özoğuz, "Sandığa sarıl" mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun programda verdiği yanıtlarla, şahsı ve partisine yönelik tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığını öne süren Özoğuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı’ndadır"