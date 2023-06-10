Gol Kralı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Gol Kralı kaç yılında çekildi? Yeşilçam'ın sevilen komedi filmlerinden Gol Kralı, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, Gol Kralı konusu ve oyuncu kadrosuna dair araştırma yapıyor. İşte film hakkında merak edilen detaylar...

Başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun yer aldığı Gol Kralı, Türk sinemasının sevilen yapımlarından oldu.

Komedi türündeki film, yönetmen Kartal Tibet tarafından Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlandı.

Sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatıldığı film, beğeni toplamaya devam ediyor.

Zaman zaman TV ekranlarında Gol Kralı filmine denk gelen seyirciler, konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları sorguluyor.

Peki, Gol Kralı film konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları kimler? Kaç yılında ve nerede çekildi? İşte detaylar...

Gol Kralı film konusu

Gol Kralı filmi, köklü ve varlıklı bir ailenin mensubu olan Sait Sarıoğlu isimli gencin sevdiği kız için futbolcu olma çabalarını anlatıyor. Sait güçsüz ve tam olarak gelişememiştir fakat daha sonra gördüğü tedaviler sonucu futbolcu olma yolunda başarılı oluyor.

Gol Kralı oyuncuları

Kemal Sunal · Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu · Sevim Ferferik (Kerkenez Sevim) · (ses. Ayşin Atav)

Suzan Avcı · Meçhure · (ses. Nevin Akkaya)

Gülnur Akay · Hemşire Hacer

Reha Yurdakul · Hasip Ferferik · (ses. Sadettin Erbil)

Hüseyin Kutman · Hündar Dubara · (ses. Timuçin Caymaz)

Mürüvvet Sim · Mademoiselle Angel

Gölge Başar · İspanyol Aysel · (ses. Gülen Kıpçak)

Mete Sezer · Antrenör Tomson · (ses. Dinçer Çekmez)

Yavuz Şimşek · Duvar Ahmet · (ses. Levent Dönmez)

Ajlan Altuğ · Üçkağıtçı Ercan · (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Muadelet Tibet · Sait'in Teyzesi Berrin

Zeki Sezer · Selami

Gol Kralı ne zaman çekildi?

1980 yılında çekilen Gol Kralı filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.