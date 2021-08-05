Gol Kralı filmi nerede, kaç yılında çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları

Gol Kralı filmi nerede, kaç yılında çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları

1980 yılı yapımı komedi türündeki Gol Kralı filmi, bu akşam izleyicilere nostaljik dakikalar yaşatmaya geliyor. Peki Gol Kralı filmi nerede çekildi? İşte Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları...

Yeşilçam'ın efsanevi filmleri arasında yer alan ve yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Gol Kralı filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarına geliyor.

İzleyicilerine nostaljik dakikalar yaşatacak olan film, tertemiz bir genç olan Sait'in beklenmedik anda futbol tutkunu Sevim'e aşık olması ve sonrasında onun için futbol oynayama başlamasıyla gelen macerayı konu alıyor.

Başrolünde Kemal Sunal'ın rol aldığı Gol Kralı filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları araştırılıyor

Peki, Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

GOL KRALI NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1970'li yılların sonunda yayınlanan kitap 1980 yılında "Gol Kralı" filmiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Türk sinemasının baş yapıtları arasında yerini alan filmin çekimleri, İstanbul'un birçok semtinde gerçekleştirildi.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Herkes tarafından saflığı ve temiz kalpliliğiyle bilinen Sait Sarıoğlu hiç beklemediği anda genç kıza aşık olur.

Zengin ve varlıklı bir ailenin oğlu olan Sait'in dedesi sadrazamdır. Sait Sarıoğlu Paris'te matematik eğitimi alan ve hayatındaki bütün problemleri matematik yoluyla çözüm bulan bir adamdır. Aşık olduğu kız ise iç çamaşırı fabrikatörünün kızı Sevim'dir.

Sevim ailesinin baskısıyla zengin ama çok zeki olmayan bir eş bulma arayışına girer. Sait Sarıoğlu ile tanışınca bütün özelliklerin onda olduğunu fark eder. Sevim'in ailesi zengin damat buldukları için çok mutlu olurlar.

Sevim ve Sait yıldırım hızıyla nişanlanır. Nişanlandıktan sonra Sevim ve Sait'in arasında kara kedi girer. Sevim'in futbol olan düşkünlüğü Sait'i zor durumda bırakır. Sevim'in aklını çelmek için Sait futbolcu olmaya karar verir.

Ancak Sait'in gözleri ileri derece bozuktur. Bu nedenle Sevim onunla dalga geçer. Sait futbolcu olmayı aklına koymuştur ve bu uğurda başına gelen bir sürü arbedenin de üstesinden gelir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI