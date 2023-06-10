Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i gençlere taş çıkarttı! "Hala çok güzelsin" Yeşilçam'ın sevilen komedisi Gol Kralı filminde Kerkenez Sevim karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu'nun son hali de beğeni topladı.

Gol Kralı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Suna Yıldızoğlu, sevenlerini bir kez daha şaşırttı.

Yıldızoğlu, bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan filmde "Kerkenez Sevim" lakaplı Sevim Ferferik karakterine hayat veriyordu.

O dönemlerde güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Suna Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu.

Güzelliği aynı

Şimdilerde 68 yaşında olan ve güzelliğinden ödün vermeyen Suna Yıldızoğlu, sosyal medyada görüldü.

Yıllara meydan okuyan haliyle beğeni toplayan ünlü sanatçı, gençlere taş çıkarttı.

İşte şimdiki hali...