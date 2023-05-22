Gömleğinin düğmelerini açtı.. Diletta Leotta'nın dekolteli pozlarına yorum yağdı! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta cesur instagram pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte ünlü ismin beğeni toplayan son paylaşımı..

Ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Diletta Leotta bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamasıyla gündeme gelmişti.

31 yaşında olan Diletta Leotta bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius ile aşk yaşamaya başlamış ve çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Dilette Leotta'nın Lorius Karius'tan hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra ünlü sunucu sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozlarını paylaşmaya başladı.

Diletta Leotta'nın son Instagram paylaşımı dikkat çekti. 26 haftalık hamile olan Diletta Leotta'nın son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte, Diletta Leotta'nın son paylaşımı..