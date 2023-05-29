Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Elif ölecek mi? "Ölmek istemiyorum Kenan" Başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Elif'in hastalığı ilerliyor. Kenan bu durumda ne yapacak? Elif'in "Ölmek istemiyorum Kenan" sözleri izleyicileri duygulandırdı. İşte Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde neler olacak? Ciritçi Abdullah rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi Abdullah’ı sevenler başında toplanır. Ciritçi Abdullah iyileşecek midir? Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarında akıllarına bir fikir gelir. Selma öğretmen ile birlikte amcaoğullarının yanına giderler. Diğer yandan Elif’in halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır? İşte yeni bölüm fragmanı… Gönül Dağı 100. bölüm fragman