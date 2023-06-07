Gönül Dağı 101. bölüm 2. fragman: Taner, Selma ile ilgili gerçeği öğreniyor Başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Selma Öğretmen, Taner'e her şeyi anlatıyor. Peki ikili arasında neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma Öğretmen, Taner’e o adamla aralarında hiçbir şey olmadığını söylüyor. İkilinin yakınlaşıp yakınlaşmayacağı merak konusu. Diğer yandan Elif’in ameliyatı gerçekleşiyor. Son sahnede kalbinin durması yürekleri ağza getirdi. Kenan ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı… Gönül Dağı 101. bölüm 2. fragman