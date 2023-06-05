Gönül Dağı 101. bölüm fragmanı yayınlandı! Selma Öğretmen'i şoke eden itiraf: "Çok aşık oldum" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönü Dağı dizisi, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitlemişti. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Selma Öğretmen'e karşı olan aşk itirafı kasabada dengeleri değiştirecek. İşte Gönül Dağı 101. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin son bölümünde Selma Öğretmen'in kazası izleyicileri korkutmuştu. Kazadan sağ salim kurtulan Selma Öğretmen için yeni bir dönem başlıyor. Kenan'ın kardeşi, Selma Öğretmen'e olan aşkını itiraf ediyor. Diğer yandan Elif'in hastalığı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte yeni bölüm fragmanı... Gönül Dağı 101. bölüm fragmanı