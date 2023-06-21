Gönül Dağı 103. bölüm 2. fragman: Taner gerçeği öğrendi, Selma öğretmen kasabayı terk etti... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta sezon finali bölümüyle ekranlara veda ediyor. Taner ve Selma öğretmen arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Taner, Selma öğretmenin duygularını öğreniyor. Ancak Selma öğretmen ise kasabayı terk ediyor. Peki Taner Selma öğretmeni durduracak mı? İşte Gönül Dağı sezon finali fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Bu hafta sezon finaliyle ekranlara veda edecek olan Gönül dağı dizisinde Taner ve Selma Öğretmen'in başlamadan biten aşkı izleyicileri duygulandıracak. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin sezon finali bölümünde Veysel ve Ramazan baba olmanın heyecanını yaşayacak. Ailenin genişlemesi izleyicileri duygulandıracak. Diğer yandan Selma öğretmenin kendisine olan duygularını öğrenen Taner, Selma öğretmenle yüzleşecek. Selma Öğretmen gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından kasabadan gidecek. Taner Selma’yı durduracak mı? Oynat bakalım…