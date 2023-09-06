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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan diziden ilk tanıtım ve fragman geldi. Yayınlanan fragmanda; amcaoğullarının çocuklarının büyüdükleri görüldü..
Amcaoğullarının büyüdüğü görüldü ancak Ramazan ve Veysel'in aralarının bozuk olması da dikkati çekti.
Taner'in oğlunu kim kurtardı
Amcaoğullarının küçük versiyonlarının gösterilmesi de eğlenceli anlara sahne oldu.
Özellikle Taner'in oğlunu düştükten sonra koruyan ve kurtaran gizemli kadının Dilek olup olmadığı gündeme geldi.