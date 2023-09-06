Gönül Dağı 104. bölüm fragmanı: Dilek geri döndü! Ali'yi kurtaran gizemli kadın... Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni sezon fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı. Taner'in oğlunun büydüğünğü görenler ise evlenip evlenmediğini merak etmeye başladı.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan diziden ilk tanıtım ve fragman geldi. Yayınlanan fragmanda; amcaoğullarının çocuklarının büyüdükleri görüldü..

Amcaoğullarının büyüdüğü görüldü ancak Ramazan ve Veysel'in aralarının bozuk olması da dikkati çekti.

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Taner'in oğlunu kim kurtardı

Amcaoğullarının küçük versiyonlarının gösterilmesi de eğlenceli anlara sahne oldu.

Özellikle Taner'in oğlunu düştükten sonra koruyan ve kurtaran gizemli kadının Dilek olup olmadığı gündeme geldi.