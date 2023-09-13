Gönül Dağı 105. bölüm 2. fragman: Taner roketi uçurdu, sıra Selma öğretmende… TRT’in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Amcaoğullarının çocuklarının büyümesi, Selma öğretmen ve Taner arasındaki yaşananlar… Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken 2. fragman geldi. İşte Gönül Dağı 105. bölüm 2. fragman…

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ensonhaber.com

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, yeni sezonuyla büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Gönül Dağı dizisinden ikinci fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bilindiği gibi… Amcaoğulları hayalini kurdukları roketi sonunda uçuruyor.

Diğer yandan Gedelli’ye Suşi getiren Selami’nin kasabalılara tattırdığı anlar izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki, Selma öğretmen ve Taner’in sonu ne olacak? İşte yeni bölüm fragmanı…