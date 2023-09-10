Gönül Dağı 105. bölüm fragmanı: Taner, oğlu Ali için yuva kuracak! Selma öğretmenle... TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziden yeni fragman geldi. Ali'nin aile eksikliğini tamamlamak isteyen Taner, Selma öğretmenle evlenecek mi? İşte Gönül Dağı 105. bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, yeni sezonuyla büyük ilgi gördü. İlk bölümden reyting rekorları kıran diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde izleyiciler neler bekliyor… Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni sezonunda amcaoğullarının çocukları büyüdü. Ali’nin anne eksikliği giderek artmaya başladı. Taner, oğlu Ali’ye yetemediğini belirtiyor. Selma öğretmen ise Ali’nin aslında bir yuva istediğini söylüyor. Peki Taner bu durumda ne yapacak? Öte yandan annesi Selma öğretmene “Taner seni sevmiyor, sevmeyecek” sözleri izleyicilere duygu dolu anlara yaşatacak.

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