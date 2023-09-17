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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezonuyla da rekor kırmayı başardı.
Yeni sezona hızlı başlayan dizinin son fragmanı ise izleyenleri gözyaşlarına boğuldu.
Veysel'in roket kazası yapması sonrası amcaoğulları ve tüm kasaba, yıkıldı.
Ramazan'ın kucağında hastaneye getirilen Veysel ameliyata alınırken, Cemile ise olanları kaldıramadı.
Doktor Kenan'dan kötü haber
Hastaneye giden ve Veysel'i ameliyat eden Doktor Kenan, kötü haberi Cemile'ye verdi.
Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kenan'ın verdiği haber Cemile'yi yıkarken, Veysel'in ölerek diziden ayrıldığı gündeme geldi.