Gönül Dağı 109. bölüm 2. fragman: Selma Öğretmen evleniyor, Taner'in dünyası yıkıldı! Son bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Selma Öğretmen’in başkasıyla evlenmesi, Taner’i pişman edecek. Taner, Selma Öğretmen’e yetişebilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

TRT 1'in büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle geliyor.

Özellikle Veysel'in yaşadığı kaza sonrası yaşananlar, dizi severleri büyük bir merak içinde bırakmıştı. Şimdi gözler, dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi ve beklenen an sonunda geldi.

Anadolu'nun sıcakkanlı ve sevecen insanlarının öyküsünü anlatan, başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun üstlendiği diziden yeni fragman geldi.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü, izleyicileri büyük bir beklenti içinde ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Bakın neler olacak…

Selma Öğretmen evleniyor!

Son dönemlerde Taner, Selma Öğretmen'e karşı boş olmadığını fark edecek. Ancak Selma Öğretmen'in bundan haberi yok.

Karşısına çıkan ilk kısmeti kabul eden Selma Öğretmen, evlilik için ilk adımı atacak. Peki Taner, Selma Öğretmen'e yetişebilecek mi? İşte Gönül Dağı 109. bölüm 2. fragmanı...