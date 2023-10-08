Gönül Dağı 109. bölüm fragmanı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Acı haber milyonları ağlatacak... TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül dağı dizisinden yeni fragman geldi. Yeni bölümde Mihriban doğum için apar topar hastaneye kaldırılıyor. Ancak beklenmedik bir haber izleyicileri gözyaşlarına boğacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Gönül Dağı adlı dizi, TRT 1 ekranlarında her cumartesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun üstlendiği bu yapım, izleyicileri her bölümünde ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dizi, Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden ilham alarak ortaya çıkmıştır. Sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Ferhat Eşsiz'in yapımcılığında, Yahya Samancı'nın yönetmenliğinde ve Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök'ün senaryosuyla ekranlara taşındı.

Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gören dizi, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi. Yeni sezonunda da büyük beklentileri karşılayarak ekranlara dönen dizi, son bölümle izleyicileri derinden etkiledi.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

Mihriban kurtulacak mı?

Dizinin yeni bölümünde Taner, Selma’ya olan ilgisini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Diğer yandan Mihriban doğum için hastaneye kaldırılıyor. Ancak doğumun riskli olduğu söyleniyor. Peki Mihriban kurtulacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…