TRT 1'in büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle rekor kırdı.
Dizi, Anadolu'nun sıcakkanlı ve sevecen insanlarının öyküsünü anlatarak izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor.
Özellikle Selma ve Taner aşkının gelişimi izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyordu. Şimdi, dizi severlerin gözleri, yeni bölüm fragmanına çevrildi.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun üstlendiği diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak…
Selma ve Taner aşkı ne olacak?
Taner geç de olsa artık Selma Öğretmen’e olan duygularının farkında. Selma Öğretmen’i istemeye geldiklerinde kaçmak istediğini söyledi.
Selma Öğretmen ve Taner’in birbirlerine açılmaları ve yeni başlayacak olan ilişkileri izleyicileri heyecanlandırdı.
Yeni bölüm fragmanında ise Taner ve Selma’nın hayal gibi birliktelikleri dikkat çekti. Selma’nın “Bu yaşadıklarımız gerçek mi ya?” sözleri, akıllara rüya olabileceğini getirdi. İşte yeni bölüm fragmanı…