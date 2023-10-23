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Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı: Her şey yoluna girdi derken… Taner ve Selma’ya şok!

Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı: Her şey yoluna girdi derken… Taner ve Selma’ya şok! TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan bölümüyle duygusal anlar yaşattı. Ancak tam her şey yoluna girdi derken... Selma ve Taner'in aşkı bakın nasıl olacak! İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...