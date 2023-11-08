TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, her hafta büyük bir ilgiyle izleniyor.
Bozkır hikayelerinden esinlenerek ortaya çıkan bu dizide, Anadolu insanlarının sıcacık hikayeleri yer alıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başarılı performanslarına hayran kaldığımız dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Veysel'in ve çocuğunun yangından sağ çıkması gönüllere su serpti. Ancak bu kez Selma’nın başı dertte. Bakın yeni bölümde neler olacak...
Selma son nefesini veriyor!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma’ya talip olan Zafer, Selma’yı kaçırıyor. Taner Selma’yı bulamadığından amcaoğulları ile sokaklara dökülüyor.
Bir yolunu bulup Zafer’in elinden kaçan Selma, daha önce Dilek’le Taner’in girdiği gaz dolu mağaraya giriyor. Bakalım bu mağaradan çıkabilecek mi?