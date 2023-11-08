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Gönül Dağı 113. bölüm 2. fragman: Selma son nefesini veriyor, Taner perişan…

Gönül Dağı 113. bölüm 2. fragman: Selma son nefesini veriyor, Taner perişan… TRT ekranlarının sevilen dizi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Diziden beklenen fragman geldi. Selma sonu olmayan bir mağaraya girdi ve son nefesini veriyor. Taner şimdi ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı...