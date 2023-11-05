Büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta büyük ilgi görüyor.
Anadolu insanlarının sıcacık hikayelerini anlatan dizi, bozkır hikayelerinden ilham alarak ortaya çıktı.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı dizi son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Veysel’in evinde çıkan yangın, Selma’nın başındaki Zafer belası izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Diziden beklenen fragman geldi.
Selma kaçırılıyor!
Dizinin geçen bölümünde Veysel'in evinde yangın çıktı. Veysel ve kızı yangınlar arasında kalırken, Doktor Kenan'ın yeğeni ve kardeşini kurtarması yüreklere su serpti.
Öte yandan Selma Zafer belasından kurtulamıyor. Fragmanda Zafer, Selma'yı bayıltarak kaçırıyor. Bakın Taner neler yapacak...