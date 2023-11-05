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Gönül Dağı 113. bölüm fragmanı: Önce Dilek, şimdi de Selma! Taner çok acı çekecek...

Gönül Dağı 113. bölüm fragmanı: Önce Dilek, şimdi de Selma! Taner çok acı çekecek... TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda bomba gibi bir bölüm izleyicileri bekliyor. Dilek'i kaybeden Taner, şimdi de Selma'nın yokluğuyla sınanacak. Yeni bölüm ekranlara damga vuracak. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...