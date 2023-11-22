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Gönül Dağı 115. bölüm 2. fragman: Acı haber kasabayı sarsacak! Son nefesini veriyor...

Gönül Dağı 115. bölüm 2. fragman: Acı haber kasabayı sarsacak! Son nefesini veriyor... TRT 1'in favori dizisi Gönül Dağı'ndan rakiplerine meydan okuyan bomba gibi bir yeni bölüm geliyor. Yaşadığı acılarla baş etmeye çalışan Veysel'in bu kez dünyası başına yıkılacak. Ölüm haberi izleyicileri gözyaşlarına boğacak. İşte Gönül Dağı 115. bölüm 2. fragman...