TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicileri etkileyici hikayelerle buluşturarak duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Bozkırın mistik atmosferinden ilham alarak şekillenen dizi, Anadolu'nun derinliklerinde yaşanan dokunaklı hikayeleri ekrana taşıyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı, dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.
Acı haber Veysel'i yıktı!
Dizinin yeni bölümünde Selma ve Taner arasındaki tüm engeller kalkacak. İkili aşklarını doyasıya yaşayacak.
Öte yandan yaşadığı acılarla hayata tutunmaya çalışan Veysel, bu kez vicdan azabıyla baş başa kalacak.
Babasıyla vakit geçiren Veysel, babasının ölümüne şahit oluyor... İşte yeni bölüm fragmanı!