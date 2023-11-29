Gönül Dağı 116. bölüm 2. fragman: Acı haber kasabayı yıktı! Cenaze kalkıyor… TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Dizide bir devir daha sona eriyor. Cenaze töreni ekranlara damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Bozkırın mistik atmosferinden ilham alan dizi, Anadolu'nun derinliklerinde geçen dokunaklı hikayeleri seyirciyle buluşturuyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Düğüncü Muammer’in ölümü izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Cenaze töreni kasabayı yıktı!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Veysel'in babası Düğüncü Muammer'in ölüm haberi Gedelli Kasabası'nı gözyaşlarına boğdu.

Cenaze töreni düzenleniyor. Veysel'in babası için söylediği sözler izleyicilerin kalbine dokunacak. İşte Gönül Dağı 116. bölüm 2. fragman...