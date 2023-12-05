Gönül Dağı 117. bölüm 2. fragman: Ölüm haberiyle yıkıldı "Sizlere ömür…" TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ayrılıklar bir bir geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gelen ölüm haberi Taner'i gözyaşlarına boğacak. İşte Gönül Dağı 117. bölüm 2. fragman...

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TRT 1'in ekranlarında izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bozkır’da Anadolu insanının hikayelerinden esinlenen dizi, izleyicileri adeta duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Hem eğlendiren hem duygulandıran dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizinin son bölümünde Düğüncü Muammer’in ölümü yüreklere dokunmuştu. Dizide ölümler peş peşe geliyor. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Bir ölüm daha!

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde Veysel, babasının ölümünden Doktor Kenan’ı suçluyor. İkilinin arası düzelecek mi?

Öte yandan uçak korkusu olduğu halde uçağa binen Kamil, uçaktan düşüyor. Ölüm haberi Taner ve Selma’yı şoke ediyor.

Fragmanın sonunda ise Düğüncü Muammer’in vasiyeti ortaya çıkıyor. İşte yeni bölüm fragmanı…