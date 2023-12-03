Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı: Acılar dinmiyor! Önce Düğüncü Muammer, şimdi de… TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Düğüncü Muammer'in ölümünden sonra, kasaba bir acıyla daha yıkılacak. İşte Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, seyirciyi her bölümde kendine bağlamayı başarıyor.

Dizinin konusu, Bozkır'ın mistik ve büyüleyici atmosferinden ilham alarak, Anadolu'nun derinliklerinde geçen duygusal ve dokunaklı hikayeleri seyirciyle buluşturuyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerin paylaştığı yapım, her yeni bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

Son bölümde yaşananlar izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Düğüncü Muammer’in ölümü adeta boğazları düğümledi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Kasabada acı dinmiyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Düğüncü Muammer'in ölümünden sonra Veysel, Kenan'ı bir daha affetmeyeceğini söylüyor. Kardeşlerin düşman olması izleyicilerin tepkisini çekti.

Elif diziye geri döndü. Kenan ile Elif'in buluşmasının ardından bakalım çift nasıl bir yol izleyecek.

Öte yandan yangından dolayı Rüstem'in gözleri hasar aldı. Görme yetisini tamamen kaybetti.