Gönül Dağı 118. bölüm 2. fragman: Taner ve Selma’dan evliliğe ilk engel! Mutluluğu uzun sürmeyecek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden bomba gibi bir bölüm geliyor. Diziden yeni fragman geldi. Taner'le Selma'nın romantik yemeği ekranlara damga vururken, aşklarının ilk engeli geliyor. Bakın yeni bölümde neler olacak...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, Bozkır'ın içten dokusundan ilham alarak izleyicilerini ekran başına çekmeye devam ediyor.

Her bölümüyle duygusal bir serüven sunan dizi, Anadolu insanının derin ve dokunaklı hikayelerini anlatıyor.

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimleri bir araya getirerek seyircilerin beğenisini kazanıyor.

Düğüncü Muammer’in diziden ayrılışıyla büyük hüzün yaratan dizide yeni umutlar yeşeriyor. Taner ve Selma cephesinde yeni gelişmeler yaşanacak.

Selma ve Taner mutluluğu buldu

Selma'ya doğum günü sürprizi hazırlayan Taner, romantik dakikalar geçirecek. İkilinin mutluluğu ekran başındakileri sevindirecek.

Sosyal medyada konuşulanlara göre ise diziye sonrasında dahil olması beklenen Yasemin'in bu mutluluğu bitireceği iddia ediliyor.

Ramazan, Ramot hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Bu kitabı eşi Asuman'a ithaf ediyor. Öte yandan Yeşim, Erkan'a Filiz'in onu sevdiğini söylüyor.

İşte Gönül Dağı 118. bölüm 2. fragman...