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Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı: Bebek geliyor... "Kızımıza hamilesin"

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı: Bebek geliyor... "Kızımıza hamilesin" Her Cumartesi izleyiciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle yine unutulmaz anlar yaşattı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise ekranlara damga vurdu. Bebek haberi sevinçten havaya uçurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...