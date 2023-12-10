TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Bozkır'ın derinliklerinde Anadolu insanının dokunaklı hikayelerinden esinlenen dizi, izleyicilere duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimleri bünyesinde barındırıyor.
Dizinin son bölümünde Veysel ve Kenan’ın babasını kaybetmesi, izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı. Sonunda müjdeli haber geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Hamile olduğunu duyurdu
Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Düğüncü Muammer'in ölümünün sarsıntıları devam ederken gelen müjdeli haber yüzleri güldürecek.
Asuman, Ramazan'a hamile olduğunu müjdeleyecek. Öte yandan Taner'in Selma Öğretmen'e yaptığı doğum günü sürprizi ekranlara damga vuracak.
İşte Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı...