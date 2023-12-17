Gönül Dağı 119. bölüm fragman: Taner Selma’dan vazgeçiyor! Bakın kiminle evlenecek… TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yasemin geri döndü, Taner ve Selma'nın evlenmesine engel olacak. İşte Gönül Dağı 119. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in ekranlarında hafta içi her gün seyircilerle buluşan Gönül Dağı dizisi, geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Dizi, Anadolu'nun bozkır hikayelerinden esinlenerek hayat bulan bu dizi, izleyicilere sıcacık ve dokunaklı hikayeler sunuyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlerin başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, her bölümde izleyicilerin duygularına hitap ediyor ve seyircileri kendine hayran bırakıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Taner ve Selma aşkına büyük engel

Geçtiğimiz sezonda Taner ile evlenmek üzereyken sırları ifşa olan Yasemin kasabadan ayrılmıştı. Taner ve Selma aşkı tam gaz devam ederken, Yasemin sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor.

Öte yandan Taner’in içinde kötü bir his var. Evlilik için ilk adımlar atılıyor ancak sonu bekledikleri gibi olmayacak. İşte yeni bölüm fragmanı…