Türk televizyonlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Anadolu'nun derinliklerinden ilham alan dizi, dokunaklı ve duygusal hikayeleriyle seyircilere sıcacık bir atmosfer sunuyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimlerin paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Yahya Samancı yer alıyor.
Dizinin son bölümü, seyircilere duygusal anlar yaşatırken, beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak neler…
Yasemin gizlice Taner'in evine girecek
Dizinin yeni bölümünde öğrencilerin zehirlenmesi sebebiyle Selma Öğretmen, görevinden açığa alınacak.
İşinden olan Selma Öğretmen'in aşktan da yüzü gülmeyecek. Tam Taner'le kavuştular derken Yasemin çıkıp geliyor.
Gizlice Taner'in evine giren Yasemin, Ali'yi kaçıracak. “Merak etme Aliciğim, bizi kimse ayıramayacak” sözleri diziye damga vuracak.
İşte Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragman...