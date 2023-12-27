Haberler



Medya



Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragman: Yasemin, Taner ve Selma'yı bitirdi! Yatak odasına girip...

Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragman: Yasemin, Taner ve Selma'yı bitirdi! Yatak odasına girip... Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Taner ve Selma tam mutlu oldu derken, bela başlarından gitmiyor. Bakın Yasemin, yeni bölümde Taner ve Selma'yı nasıl bitirecek...