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Gönül Dağı 120. bölüm fragman: Selma’nın sonu geldi! Kasabayı zehirleyip...

Gönül Dağı 120. bölüm fragman: Selma’nın sonu geldi! Kasabayı zehirleyip... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman geldi. Selma Öğretmen'in sonu geliyor. İşte Gönül Dağı 120. bölüm fragmanı...