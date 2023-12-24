Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Dizi, Anadolu'nun derinliklerinden ilham alarak seyircilere dokunaklı ve sıcacık hikayeler sunmaya devam ediyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.
Anadolu'nun ruhunu ve doğasını yansıtan Gönül Dağı, son bölümünde izleyicilerin duygularına dokunarak unutulmaz anlar yaşattı. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi.
Selma'nın sonu geldi
Dizinin yeni bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman'ın tuvaletini su basıyor. Ortaya eğlenceli dakikalar çıkıyor.
Öte yandan kasabadaki bütün öğrenciler Selma Öğretmen'in yedirdiği mantar nedeniyle zehirleniyor.
Selma Öğretmen açığa alınıyor, dünyası başına yıkılıyor. İşte Gönül Dağı 120. bölüm fragmanı...