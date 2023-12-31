Gönül Dağı 121. bölüm fragmanı: Selma’nın vedası Taner’i kahredecek "Beceremedim" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytingleri altüst etti. Diziden beklenen fragman geldi. Gedelli'nin tadı tuzu kalmayacak. Selma'nın vedası izleyicileri duygulandıracak. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Her Cumartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı, bir kez daha reytinglerde zirveye yerleşti.

Anadolu'nun derinliklerinden ilham alan yapım, dokunaklı öyküleri ve sıcacık atmosferiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların üstlendiği dizi, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Diziden beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Selma mesleğine veda etti

Dizinin son bölümünde öğrencilerinin mantardan zehirlenmesine sebep olan Selma Öğretmen için yolun sonu göründü.

Mesleğine aşık olan Selma, açığa alındı. Vicdan azabıyla kendini cezalandırmaya devam ediyor.

Öte yandan çocuk isteyen Elif hemşire, hastane önünde bebek buluyor. Kenan ve Elif, bebeği sahiplenecek.

İşte Gönül Dağı 121. bölüm fragmanı...