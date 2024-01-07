Gönül Dağı 122. bölüm fragmanı: Taner kahrolacak! Ali'nin sonu geliyor TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan bomba gibi bir fragman geldi. Son bölümüyle ekranlara damga vuran dizide, amca oğullarının çocukları, Yasemin'in tuzağına düşüyor. Taner çocukları kurtarabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 4 sezon boyunca izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmeye devam ediyor.

Anadolu'nun derinliklerinden ilham alan dizi, etkileyici hikayeleri ve samimi atmosferiyle seyircilere unutulmaz duygular yaşatıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların başrollerini üstlendiği yapım, izleyicileri son bölümde de duygusal bir yolculuğa çıkarmıştı.

Özellikle son bölümüyle ekranlara damga vuran dizi, seyircileri merak içinde bırakmıştı.

Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın Taner ve Ali’yi nasıl bir tehlike bekliyor…

Ali'nin sonu geliyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner ve Selma, evliliklerinin ilk adımlarını atıyor ve akraba ziyaretleri başlıyor.

Öte yandan Yasemin'in ne yapmaya çalıştığını öğrenmek isteyen amca oğlu çocukları, Yasemin'i takip ediyor.

Durumu fark eden Yasemin, çocukları tuzağa düşürecek. Peki, Taner çocukları kurtarabilecek mi?

İşte Gönül Dağı 122. bölüm fragmanı...